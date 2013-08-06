Захист померлого правозахисника виступає проти закриття справи у зв’язку зі смертю

Завтра, 7 серпня, вони мають намір відстоювати свою позицію у міському суді Вінниці, повідомляє Радіо Свобода.

«Всі ми – адвокати, родичі, друзі – впевнені, що справа проти Дмитра сфальшована. І під час останніх засідань було зрозуміло, що прокуратурі нікуди подітися – ми всі очікували, що вирок буде виправдувальним. Нині прокуратура намагатиметься закрити справу через смерть обвинуваченого – ми не маємо права цього допустити», – каже товаришка Дмитра Гройсмана Ксенія Прокопова.

Захист вважає, що суд має підтвердити невинуватість правозахисника у цій справі, хай навіть посмертно.

Нагадаємо, правозахисник Дмитро Гройсман помер внаслідок серцевого нападу ввечері в понеділок, 5 серпня, у Києві.

Суд у його справі розпочинається завтра о десятій ранку. Це буде вже 73 засідання у скандальній справі про звинувачення Гройсмана в поширенні порнографії.