У Горлівці 8 серпня оголошено Днем жалоби

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівської міської ради, у зв'язку з виробничою аварією, що сталася 6 серпня на заводі ПАТ «Концерн «Стирол» і призвела до людських жертв, за рішенням виконкому 8 серпня в місті Горлівка оголошено Днем жалоби.

У повідомленні відзначили, що рішенням виконавчого комітету міської ради утворена комісія для надання допомоги постраждалим і організації похорону загиблих;

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У міськраді також нагадали, що для розслідування причин аварії та прийняття практичних рішень з ліквідації наслідків аварії й надання допомоги постраждалим Горлівку сьогодні, 7 серпня, відвідали віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко і міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков, а також представники Генпрокуратури, МВС і СБУ.

Для контролю за ситуацією на підприємстві залучені відповідні служби. Постійно проводяться виміри санітарно-екологічного стану повітря, грунту і води, які свідчать, що всі параметри перебувають в межах норми. Ніякої загрози життю, здоров'ю жителів нашого міста, працівників підприємства немає.

У повному обсягу постраждалим надана необхідна медична допомога. Проведено зустрічі з сім'ями загиблих. За розпорядженням міського голови Євгена Клепа виконкомом вирішені всі організаційні питання щодо похорону.

Остаточне рішення про причини аварії буде ухвалено державною комісією після проведення відповідних експертиз і за підсумками слідства.

Як повідомляв УНІАН, на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня під час планового капітального ремонту. На трубопроводі виникла розгерметизація і стався викид рідкого аміаку. П'ять співробітників цеху загинули, 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні. На місці працює спеціально створена комісія.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн. грн сім'ям співробітників, які загинули в результаті викиду аміаку.