У ДТП загинув головний редактор «Церковной православной газеты»
19:36, 07 серпня 2013Суспільство
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Сьогодні, 7 серпня, в автокатастрофі загинув головний редактор «Церковной православной газеты» архімандрит Лонгін (Чернуха).
Загинув архімандрит Лонгін (Чернуха) / foma.in.ua/
Як повідомляє сайт Православие в Украине, трагедія сталася близько 16:00 на трасі в Миколаївській області.
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За відомостями ДАІ, машина, за кермом якої перебував архімандрит Лонгін, на великій швидкості з'їхала з траси. Від удару автомобіля об дерево водій помер.
Подробиці уточнюються.
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