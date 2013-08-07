У ДТП загинув головний редактор «Церковной православной газеты»

19:36, 07 серпня 2013
Суспільство
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Сьогодні, 7 серпня, в автокатастрофі загинув головний редактор «Церковной православной газеты» архімандрит Лонгін (Чернуха).

АРХИМАНДРИТ ЛОНГИН (ЧЕРНУХА) / foma.in.ua/

Як повідомляє сайт Православие в Украине, трагедія сталася близько 16:00 на трасі в Миколаївській області.

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За відомостями ДАІ, машина, за кермом якої перебував архімандрит Лонгін, на великій швидкості з'їхала з траси. Від удару автомобіля об дерево водій помер.

Подробиці уточнюються.

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