У ДТП загинув головний редактор «Церковной православной газеты»

Як повідомляє сайт Православие в Украине, трагедія сталася близько 16:00 на трасі в Миколаївській області.

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За відомостями ДАІ, машина, за кермом якої перебував архімандрит Лонгін, на великій швидкості з'їхала з траси. Від удару автомобіля об дерево водій помер.

Подробиці уточнюються.