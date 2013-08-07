У Чернівецькій області зіткнулися автобус та КамАЗ, є постраждалі

Як повідомили УНІАН в Державтоінспекції Чернівецької області, сьогодні, 7 серпня, о 17.00 на автодорозі «Чернівці-Хотин» 27-літній водій автомобіля КамАЗ, мешканець села Волока Глибоцького району Чернівецької області, здійснюючи маневр розвороту, допустив зіткнення з автобусом «Еталон», який під керуванням 56-річного водія рухався за маршрутом «Чернівці-Волочиськ» у напрямку міста Хотина.

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За попередньою інформацією, автобус був вщент заповнений людьми. На місце аварії прибули кілька карет «швидкої».

Внаслідок ДТП двох осіб госпіталізовано у лікарню швидкої медичної допомоги.