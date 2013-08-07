ЗМІ: В Україні вимагали хабарі з провідних світових видань

Про це повідомляє Kyiv Post, який перестав отримувати журнал ще наприкінці квітня.

Коли стурбовані передплатники звернулися до Всеукраїнського агентства передплати, там заявили, що британці "схопилися за голови", дізнавшись про розміри хабарів, які з них вимагають посадовці.

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"Вони (The Economist) сказали, що тільки злочинці можуть вести бізнес у нашій країні", - зазначила Анна Андреєва, голова одного з підрозділів агентства.

Крім того, видання повідомило, що кількома місяцями раніше схожі проблеми виникали в американського Harvard Business Review. Також в агентстві передплати заявили, що наразі поставки американського журналу в Україну поновлено, а питання з британським виданням вже перебуває у стадії вирішення.