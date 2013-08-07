Потужна злива затопила Керч (відео)

Дощ і град накрили кримське місто Керч. Стихія вирувала всього 20 хвилин, але за цей час дощ затопив центральні вулиці міста і паралізував рух транспорту.

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Машини пливли дорогами, а люди переходили їх убрід. "Ми проїхали вулицею, засіяною камінням і землею, змитою дощем з гори Мітрідат, повідомляє ТСН.

Від граду водії ховали свої автівки під деревами, але там на них падало зламане буревієм гілля.

У виникненні водяної катастрофи місцеві жителі винуватять комунальників. Мовляв, вони не чистять старих водостоків, які через це не справляються з великими потоками.

Нагадаємо, тиждень тому під воду пішов Луцьк: потужна злива затопила дороги, будівлі та туалети.