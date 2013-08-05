Злива затопила машини і двори в Москві

У районі Медведково потоки води підтопили проїжджу частину і місця паркування в низинах дворів. Деякі машини занурилися у воду по капоти. Навіть вантажівкам доводиться в деяких районах форсувати "ріки", на які перетворилися вулиці.

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У "Мосводосток" продовжують надходити повідомлення про підтоплення. Як повідомили ІТАР-ТАСС на підприємстві, зараз центральна диспетчерська працює в авральному режимі, вже прийнято майже 50 заявок, і звернення ще продовжують надходити. Аварійні бригади комунальників працюють на очищенні водоприймальних решіток від листя та сміття, які наніс дощ.

Циклон поступово йде зі столичного регіону, за кілька хвилин на Москву випало майже 6 мм опадів.

Сильні затори існують і в межах Садового кільця і на самому кільці. Дорожня ситуація в багатьох напрямках оцінюється в 6 з 10 можливих балів.

Через сильну зливу перенесено час початку матчу четвертого туру чемпіонату Росії між футболістами московського "Локомотива" і "Краснодара", тому що дренажна система стадіону "Локомотив" в Черкізово не впоралася з потоками води. Зустріч відбудеться, якщо рівень води на полі спаде.