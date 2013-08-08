До 70-річчя визволення Харкова від фашистів відкрили шість меморіальних дощок

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Меморіальна дошка Павлу Поправці з'явилася на будинку по вул. Світлій, 29, Івану Лаврику - по пр. Тракторобудівників, 160, Івану Зибін - по пр. Тракторобудівників, 134, Григорієві Лойку - по вул. Гвардійців Широнінців, 18, Кузьмі Білоконю - по Автострадній набережній, 5, Павлу Огньову - по Набережній Здоров'я, 4.

На церемоніях були присутні представники адміністрації Московського району, ветерани Великої Вітчизняної війни, а також родичі героїв.

Учасники церемоній відкриття меморіальних дощок вшанували пам'ять загиблих ветеранів хвилиною мовчання.