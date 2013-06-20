Лукашенко: Про відсутність свободи слова в Білорусі говорять лицемірні люди

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, виступаючи сьогодні на пленарному засіданні XV Всесвітнього конгресу російської преси Лукашенко, зокрема заявив: «Білорусі часто дорікають за відсутність свободи слова. Взагалі, за це смішно сьогодні дорікати з появою Інтернету. Зазвичай про це говорять лицемірні люди. Самі вони чудово розуміють, що немає в світі абсолютної свободи. Той, хто незалежний від уряду, залежний від власника видання, від рекламодавців, від капризів публіки, врешті-решт, від помилок, емоцій і помилкових думок власних журналістів».

XV Всесвітній конгрес російської преси почав роботу в Мінську сьогодні, 20 червня. Форум організовано Всесвітньою асоціацією російської преси (ВАРП), інформаційним агентством БЕЛТА за підтримки інформаційного агентства Росії ІТАР-ТАСС, Міністерства інформації, Міністерства закордонних справ та інших органів державного управління Білорусі.

У заході беруть участь журналісти з трьохсот засобів масової інформації – газет, журналів, інформаційних агентств, інтернет-видань, телеканалів, радіостанцій і програм регіонального радіомовлення.

На пленарному засіданні присутні державні та громадські діячі Росії, представники органів держуправління Білорусі, студенти й викладачі Інституту журналістики БГУ.

До цього форуми проводилися в Москві, Сочі (Росія), Нью-Йорку (США), Києві (Україна), Берліні (Німеччина), Баку (Азербайджан), Астані (Казахстан), Софії (Болгарія), Парижі (Франція), Тель-Авіві (Ізраїль) та в інших містах світу.

Довідка УНІАН. Всесвітній конгрес російської преси – це традиційна щорічна зустріч керівників російськомовних ЗМІ зарубіжжя, Росії, інших іноземних ЗМІ, на якій обговорюються актуальні питання розвитку світового російськомовного інформаційного простору, збереження російської мови, четвертої за поширеністю в світі.

ВАРП було створено в червні 1999 року в Москві на Першому Всесвітньому конгресі російської преси. Засновниками ВАРП виступили Інформаційне телеграфне агентство Росії ІТАР-ТАСС, Російський інститут преси, газети «Новое Русское Слово», «Русская мысль» та інші учасники конгресу.

ВАРП – це єдине всесвітнє об'єднання російськомовних журналістів. За даними Ради ВАРП, зарубіжні російські газети, журнали, видавництва, радіо й телекомпанії діють більш ніж у 80 країнах світу, включаючи всі держави СНД. Велика частина з них представлена у ВАРП або співпрацює з нею.