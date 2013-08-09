"Студентський захист": виші не мають права вимагати благодійні внески

Про це УНІАН повідомили в громадській ініціативі «Студентський захист».

За словами координатора громадської ініціативи «Студентський захист» Андрія Черниха, на сьогоднішній день у вищих навчальних закладах України практикується таке явище як обов’язковий збір коштів під виглядом благодійних внесків з числа абітурієнтів і студентів, які рекомендовані до зарахування в магістратуру або при поселенні в гуртожитки.

«Мені дуже складно уявити про «масовий психоз» абітурієнтів та студентів вищих навчальних закладів, які одночасно, і саме головне, в період зарахування або поселення, роблять благодійні внески однакового розміру. Це просто фантастика, враховуючи реальний матеріальний стан наших студентів», - підкреслив Черних.

У «Студентському захисті» нагадали, що Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» забороняє одержання дарунків (пожертв) від підпорядкованих осіб. «Але ж залежність студента від вищого навчального закладу є не меншою, а навіть більшою ніж залежність підлеглого від керівника. Саме тому на сьогоднішній час є вкрай актуальними встановлення обмежень щодо отримання вищими навчальними закладами благодійних внесків, пожертв, подарунків чи матеріальної допомоги від осіб, які навчаються у них», - зауважили в громадській ініціативі.

«Необхідно на законодавчому рівні заборонити вузам приймати благодійні внески від студентів. Таке рішення виглядає найбільш правильним, враховуючи звернення студентів та абітурієнтів щодо примушування їх робити благодійні внески з одного боку, та запевнення керівників вищих навчальних закладів про те, що студенти добровільно приймають рішення про сплату благодійного внеску до вузу - з іншого боку. Не можна перекладати фінансові проблеми вузів на плечі студентів», - підсумував координатор громадської ініціативи «Студентський захист».

Черних також закликав абітурієнтів та студентів звертатися за телефоном (067) 656 99 41 та повідомляти про факти вимагання сплати благодійних внесків. Також можна направляти відповідну інформацію на електронну адресу: studzahust@gmail.com