Прокуратура перевіряє дії міліції, яка проґавила Мельника

Прокуратура Київської області розпочала перевірку дій працівників міліції під час контролю ними роботи електронного засобу стеження за екс-ректором Національного університету Державної податкової служби Петром Мельником.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Зокрема, буде перевірено, чи мало місце порушення сигналу від електронного пристрою, що стало його причиною, яким чином посадові особи міліції відреагували на вказані порушення, чи дотримано вимог посадової інструкції під час позаштатної ситуації, що, загалом, мало місце: службова недбалість чи умисел.

За результатами перевірки буде надана правова оцінка діяльності працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний Мельник, який перебував під домашнім арештом втік, позбавившись електронного браслету.

“Сигнал тривоги надійшов на пульт контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного”, - йдеться в повідомленні МВС.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин того, що сталося.

Сьогодні зранку слідчим було подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

МВС звертається до громадян за допомогою в отриманні інформації щодо місць можливого перебування Мельника.