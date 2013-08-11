Через спеку на Прикарпатті горіли ліси

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, як йдеться в повідомленні, впродовж 10 серпня проводились заходи з гасіння низової пожежі у хвойному лісі на горі Мегла поблизу с. Мислівка Долинського району, яка виникла 9 серпня о 23.35 окремими осередками на площі 2,5 га.

О 15.36 10 серпня пожежу було локалізовано.

Станом на 7 год. 11 серпня відкритого горіння немає, продовжуються заходи з моніторингу обстановки на місці пожежі.

До гасіння пожежі було залучено 148 чоловік особового складу, 6 одиниць інженерної і автомобільної техніки та гелікоптер Мі-9 ДСНС України для проведення повітряної розвідки.