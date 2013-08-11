В Луганську вибух зруйнував три квартири
15:00, 11 серпня 2013Суспільство
952 0
У Луганську внаслідок вибуху в 14-поверховому житловому будинку по вул. Шевченка, 4, сталося руйнування бетонних плит перекриття на 5, 6 та 7 поверхах. Частково зруйновано три трикімнатні квартири.
Від вибуху загинула одна людина
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації України в Луганській області.
На тему: Вибух у Луганську стався через газ, є жертви (фото, відео)
На місці події працює міліція та прокуратура.
Як повідомляв УНІАН, під час вибуху в багатоповерхівці в Луганську одна людина загинула, шестеро – госпіталізовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter