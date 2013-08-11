В Луганську вибух зруйнував три квартири

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації України в Луганській області.

На тему: Вибух у Луганську стався через газ, є жертви (фото, відео)

На місці події працює міліція та прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, під час вибуху в багатоповерхівці в Луганську одна людина загинула, шестеро – госпіталізовані.