У Ялті на канатній дорозі застрягли близько 70 людей

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Причина поломки (канатної дороги - УНІАН) поки що не відома. Висять два вагончики по 35 осіб. Зараз проходить рятувальна операція», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомлялося, канатна дорога на Ай-Петрі користується великою популярністю у туристів, які піднімаються по ній, щоб насолодитися видами гірського Криму.