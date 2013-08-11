У Ялті на канатній дорозі застрягли близько 70 людей

18:14, 11 серпня 2013
Суспільство
2823 0

Близько 70 осіб застрягли сьогодні на канатній дорозі на півдні Криму.

ялта / Фото : goyalta.com

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Причина поломки (канатної дороги - УНІАН) поки що не відома. Висять два вагончики по 35 осіб. Зараз проходить рятувальна операція», - сказав співрозмовник агентства.

На тему: В Аргентині з висоти 9 поверху впала кабіна колеса оглядання, загинули діти

Як повідомлялося, канатна дорога на Ай-Петрі користується великою популярністю у туристів, які піднімаються по ній, щоб насолодитися видами гірського Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter