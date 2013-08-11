У Ялті на канатній дорозі застрягли близько 70 людей
18:14, 11 серпня 2013Суспільство
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Близько 70 осіб застрягли сьогодні на канатній дорозі на півдні Криму.
Причина поломки поки що не відома / Фото : goyalta.com
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Причина поломки (канатної дороги - УНІАН) поки що не відома. Висять два вагончики по 35 осіб. Зараз проходить рятувальна операція», - сказав співрозмовник агентства.
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Як повідомлялося, канатна дорога на Ай-Петрі користується великою популярністю у туристів, які піднімаються по ній, щоб насолодитися видами гірського Криму.
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