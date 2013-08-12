У Житомирі будівельник захворів малярією
У Житомирі санепідемстанція зафіксувала випадок захворювання на малярію.
Про це УНІАН повідомили у Житомирському міськрайонному управлінні Головного управління Державної санепідемслужби у Житомирській області.
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Згідно з повідомленням, випадок триденної малярії у житомирянина зареєстрували 9 серпня цього року.
Фахівці провели необхідні аналізи, які підтвердили, що чоловік хворий на малярію. Він працював будівельником в Африці, де, судячи з усього, і захворів.
"При епідеміологічному розслідуванні встановлено, що захворілий напередодні шпиталізації прибув із західноафриканської республіки Буркіна-Фасо (місто Уагадугу), де працював будівельником", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка ізолювали в інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1.
У хворого висока температура, збільшена печінка. Стан чоловіка - середньої тяжкості, медики надають хворому необхідну допомогу.
Санепідемстанція повідомила також, що після реєстрації випадку малярії у Житомирі фахівці Житомирського міськрайонного управління провели необхідні протиепідемічні заходи.
Зараз епідситуація по захворюваності на малярію у Житомирі контрольована, запевняють у прес-службі СЕС Житомира.
*** Малярія - інфекційне захворювання, характеризується періодичністю приступів, зв'язаною з циклом розвитку збудника в крові хворого.
Відрізняють три різновидності малярії: 1) триденну, 2) чотириденну і 3) тропічну? повідомляє feldsher.vn.ua.
В Україні найчастіше зустрічається триденна малярія, максимум захворювань припадає на весну і початок літа.
Симптоми триденної малярії (Malaria tertlana): інкубаційний період від 10 днів до кількох місяців. Заражені влітку або восени перший виразний напад нерідко дають тільки навесні (первинно прихована малярія).
Типовий напад починається трясучим ознобом, головним болем і ломотою в тілі; температура підвищується до 40° і більше, іноді блювання або пронос, часто герпес на губах. Селезінка збільшена, щільна, печінка також збільшується. Напад триває 6-8-12 годин, рідко довше, температура падає критично з потом. Через 48 годин приступ повторюється знову і т. д.