У Житомирі будівельник захворів малярією

Про це УНІАН повідомили у Житомирському міськрайонному управлінні Головного управління Державної санепідемслужби у Житомирській області.

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Згідно з повідомленням, випадок триденної малярії у житомирянина зареєстрували 9 серпня цього року.

Фахівці провели необхідні аналізи, які підтвердили, що чоловік хворий на малярію. Він працював будівельником в Африці, де, судячи з усього, і захворів.

"При епідеміологічному розслідуванні встановлено, що захворілий напередодні шпиталізації прибув із західноафриканської республіки Буркіна-Фасо (місто Уагадугу), де працював будівельником", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка ізолювали в інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1.

У хворого висока температура, збільшена печінка. Стан чоловіка - середньої тяжкості, медики надають хворому необхідну допомогу.

Санепідемстанція повідомила також, що після реєстрації випадку малярії у Житомирі фахівці Житомирського міськрайонного управління провели необхідні протиепідемічні заходи.

Зараз епідситуація по захворюваності на малярію у Житомирі контрольована, запевняють у прес-службі СЕС Житомира.

*** Малярія - інфекційне захворювання, характеризується періодичністю приступів, зв'язаною з циклом розвитку збудника в крові хворого.

Відрізняють три різновидності малярії: 1) триденну, 2) чотириденну і 3) тропічну? повідомляє feldsher.vn.ua.

В Україні найчастіше зустрічається триденна малярія, максимум захворювань припадає на весну і початок літа.

Симптоми триденної малярії (Malaria tertlana): інкубаційний період від 10 днів до кількох місяців. Заражені влітку або восени перший виразний напад нерідко дають тільки навесні (первинно прихована малярія).

Типовий напад починається трясучим ознобом, головним болем і ломотою в тілі; температура підвищується до 40° і більше, іноді блювання або пронос, часто герпес на губах. Селезінка збільшена, щільна, печінка також збільшується. Напад триває 6-8-12 годин, рідко довше, температура падає критично з потом. Через 48 годин приступ повторюється знову і т. д.