У Росії зафіксовано спалах сибірської виразки

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на повідомлення Россільгоспнагляду.

Вірус був зафіксований в одному з приватних подвір'їв селища Солнєчнодольск Ізобільненського району. "Дві людини госпіталізовано, передбачуване джерело - м'ясо хворої вівці. Проводяться необхідні заходи", - сказано в повідомленні.

Сибірська виразка - гостре інфекційне захворювання з групи особливо небезпечних інфекцій. Людина заражається зазвичай від хворої тварини або інфікованого матеріалу - шкури, вовни. Інфекція не передається від людини до людини.

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Раніше, 10 липня, управління Россільгоспнагляду у Білгородській області повідомляло про підозру на сибірку в одній з сабид мешканця Красногвардійського району регіону. Тоді загинула одна тварина.

У березні поточного року МНС Росії попереджало про ризик виникнення в 2013 році осередків сибірки на території п'яти з восьми федеральних округів країни: на територіях Південного, Північно-Кавказького, Центрального, Приволзького і Сибірського федеральних округів. Дану ситуацію у відомстві пояснювали недостатньою імунізацією сільськогосподарських тварин і людей, зайнятих у цій сфері, а також наявністю неврахованих сибіркових поховань, у тому числі розташованих на луках і пасовищах.