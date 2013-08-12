В Україні цього тижня - до +37°

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Загальний характер погоди на цьому тижні - це незначна кількість опадів, які випадатимуть у західних і частково північних областях, і повна відсутність опадів у південних, центральних і східних областях», - сказав Кульбіда.

За його словами, максимальна температура повітря в західних областях становитиме +23 - +28 градусів за Цельсієм, у центральних - +25 - +30 градусів, на решті території України стовпчики термометрів піднімуться до +32 - +37°.

Кульбіда підкреслив, що такий температурний режим перевищує норму для цього періоду року.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12-15 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.