Власник квартири в Луганську, де стався вибух, заперечує свою провину

Власник квартири в багатоповерховому будинку в Луганську, в якій 11 серпня стався вибух, Анатолій Пархоменко, заперечує свою причетність до цього інциденту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Луганська Сергій Кравченко.

«Квартира зареєстрована на Пархоменка Анатолія Васильовича, але в момент вибуху вдома нікого не було. Господар перебував на дачі в Новоайдарському районі. За попередньою інформацією, в квартирі велися ремонтні роботи», – повідомив мер Луганська.

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Проте, начальник прес-служби Управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай зазначила, що зараз ведеться слідство, опитуються всі мешканці будинку, в тому числі й Анатолій Пархоменко. Офіційна інформація про причетність або непричетність його до інциденту буде відома лише після встановлення точної причини вибуху.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Луганська у висотному житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, внаслідок якого загинули двоє людей, 10 - госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості, з них за даними ДСНС - троє дітей, за даними ОДА – четверо.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству фінансів виділити з резервного фонду держбюджету кошти на відновлення та реконструкцію будинку в Луганську, зруйнованого внаслідок вибуху 11 серпня.