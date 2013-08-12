Туристам, які застрягли на канатній дорозі в Криму, компенсували по 500 грн

Причиною аварійної зупинки вагончиків, в яких було понад 70 пасажирів, на канатній дорозі "Місхор - Ай-Петрі" в Криму 11 серпня є поломка підшипника шківу на верхній станції.

Про це повідомив журналістам начальник відділу охорони праці канатної дороги Олексій Рульов.

Цю ж версію підтвердили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду в Криму.

Дослідження поломки і ремонт, за попередніми даними, займуть близько тижня.

Версія щодо перевантаження не розглядається, оскільки у вагончиках була допустима кількість пасажирів.

"З технічних причин найближчими днями канатна дорога не працюватиме. Про дату відновлення перевезення пасажирів повідомимо додатково", - зазначається на сайті канатної дороги.

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В той же час усі туристи, які застрягли напередодні на канатній дорозі "Місхор - Ай-Петрі" в Криму, одержали по 500 грн компенсації за завдані незручності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам у Ялті Надія Сванідзе - директор фірми "Старт-Інвест", що контролює канатку.

"Ще раз вибачаюся перед цими людьми", – сказала вона.

Сванідзе також додала, що на канатній дорозі регулярно проходять перевірки й профілактичні роботи.

"Тепер ми проведемо позапланову й дуже грунтовну профілактику", - пообіцяла директор "Старт-Інвест".

Як повідомляв УНІАН, 76 осіб, громадян України, Росії та Вірменії, серед яких 13 дітей, зависли в повітрі у двох вагончиках канатної дороги "Місхор - Ай-Петрі" в Криму вдень 11 серпня на висоті 130 і 50 м. Операція з порятунку людей тривала до пізньої ночі. 12 серпня о 0.40. Інструктори з використанням стаціонарних засобів допомогли спуститися на землю з вагончиків усім людям.

Експерти встановили, що в механізмі канатної дороги заклинив підшипник шківа на верхній станції.

12 серпня у зв'язку з пригодою прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив перевірити стан усіх підйомників країни.