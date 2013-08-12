Рятувальники вночі евакуювали туристів, які застрягли на канатній дорозі в Ялті

Рятувальна операція тривала близько дев'яти годин, повідомляє прес-служба держслужби України з НС (ГСЧС).

На тему: У Ялті на канатній дорозі застрягли близько 70 осіб

Вчора орієнтовно о 15.30 на канатній дорозі через технічну несправність сталася зупинка двох вагончиків з людьми на висоті 130 і 50 м. У вагончиках перебувало по 38 осіб.

Сьогодні в 0.40 за допомогою інструкторів та з використанням стаціонарних засобів з вагончиків на землю було спущено 76 осіб (громадяни України, Росії та Вірменії), з яких 13 дітей. Постраждалих немає.

Причина зупинки канатної дороги встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Криму.