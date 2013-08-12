Рятувальники вночі евакуювали туристів, які застрягли на канатній дорозі в Ялті
08:09, 12 серпня 2013Суспільство
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Рятувальники в ніч на понеділок завершили евакуацію 76 туристів, які застрягли в двох вагончиках на канатній дорозі, яка з'єднує селище Місхор на Південному березі Криму і вершину гори Ай-Петрі.
Два вагончики канатної дороги припинили рух через поломку / Фото: goyalta.com
Рятувальна операція тривала близько дев'яти годин, повідомляє прес-служба держслужби України з НС (ГСЧС).
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Вчора орієнтовно о 15.30 на канатній дорозі через технічну несправність сталася зупинка двох вагончиків з людьми на висоті 130 і 50 м. У вагончиках перебувало по 38 осіб.
Сьогодні в 0.40 за допомогою інструкторів та з використанням стаціонарних засобів з вагончиків на землю було спущено 76 осіб (громадяни України, Росії та Вірменії), з яких 13 дітей. Постраждалих немає.
Причина зупинки канатної дороги встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Криму.
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