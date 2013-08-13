Експерт: виробники молока не ризикуватимуть репутацією

Про це УНІАН повідомив президент Асоціації виробників молока (АВМ) Андрій Дикун.

«Ми виключаємо можливість того, що молоко з антибіотиками може бути використане для виробництва молочних продуктів на вітчизняних підприємствах», - сказав Дикун.

За його словами, антибіотики, дійсно, використовуються на молочних фермах, але виключно для лікування корів.

«При цьому ліки потрапляють у молоко з організму тварин. Але таких корів доять окремо, і одержане від них молоко не змішується з рештою молока, і не йде на переробку», - повідомив Дикун.

Крім того, президент АВМ повідомив, що сучасні підприємства використовують подвійний контроль якості молока, який виключає можливість поставок забрудненого молока на переробку.

«Виробництво молока - дуже дорога і копітка робота, щоб наші молочники могли ризикнути своєю репутацією. Я сумніваюся, що може ризикнути і будь-яка інша велика молокопереробна компанія, що працює на експорт», - сказав він.

На цю тему: Россільгоспнагляд знову виявив антибіотики у сирах Мілкіленду

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд заявив про виявлення антибіотиків у сирах підприємств «Прометей» (філіал «Менський сир») і «Миргородський сироварний комбінат», що входять до складу великого виробника молочної продукції «Мілкіленд». У продукції «Прометея» виявлений тетрациклін і окситетрациклін, а в сирах «Миргородського сироварного комбінату» - окситетрациклін.

Крім того, Россільгоспнагляд заявив про підвищений вміст мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів у мороженій яловичині українського виробника «Прилуки-Агропереробка».

У зв'язку з виявленими порушеннями відомство ввело режим підвищеного контролю продукції, що поставляється цими підприємствами.