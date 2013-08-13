Мінсільгосп США значно підвищив прогноз урожаю пшениці в Україні

Ці дані містяться у звіті міністерства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, валовий збір кукурудзи цього року в країні може досягти 29 млн. тонн, що на 11,5% більше, ніж міністерство прогнозувало в липні. При цьому Мінсільгосп США в серпні залишив без змін прогноз урожаю ячменю (7млн тонн), вівса (0,45 млн. тонн) та жита (1,5 млн. тонн) в Україні.

Водночас, міністерство чекає, що урожай олійних цього року в країні становитиме 15,4 млн. тонн, що на 4,1% більше червневих очікувань відомства. Зокрема, прогноз урожаю соняшнику підвищено порівняно з червневим прогнозом на 4% - до 10,4 млн. тонн, ріпаку – на 10%, до 2,2 млн. тонн. Очікування Мінсільгоспу США щодо врожаю сої в Україні цього року в серпні не коригувалися і залишилися на рівні 2,8 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зерна в Україні в 2013 році може досягти рекордних 57,1 млн. тонн проти 46,2 млн. тонн у 2012 році. При цьому врожай пшениці в Україні в 2013 році може становити 21 млн. тонн, кукурудзи – 25,9 млн. тонн, жита – 700 тис. тонн.