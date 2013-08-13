Українці стали продавати вдвічі менше валюти

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у липні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 3,357 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки придбали у населення валюти на 1,695 млрд дол., продали - на 1,662 млрд дол.

За інформацією Нацбанку, за підсумками січня-липня цього року продаж готівкової валюти населенням ще не перевищив її купівлю, і за цей період чиста купівля валюти населенням становила 126,4 млн. дол. (у еквіваленті). Водночас, цей показник у 29,7 разу нижче за показник чистої купівлі населенням валюти за аналогічний період минулого року (3,760 млрд дол. у еквіваленті).

Також повідомляється, що банківські вклади фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в липні зросли на 174,6 млн. дол. і станом на 1 серпня 2013 року становили 22,655 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням у червні 2013 року становив 67,8 млн. дол., що на 13,2 млн. дол. менше, ніж у травні цього року (81 млн. дол.). У січні-червні цього року чиста купівля населенням валюти становила 158,6 млн. дол. (у еквіваленті), що в 18 разів менше показника чистої купівлі за підсумками січня-червня минулого року (2,851 млрд дол. у еквіваленті). Банківські вклади фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в червні зросли на 107,9 млн. дол. і станом на 1 липня 2013 року становили 22,481 млрд дол.