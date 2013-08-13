МВС просить мисливців не стріляти "на шум"

"Категорично забороняється стріляти на «шум», «шурхіт», у гілки та очерет, що хитаються, або ж у нечітко видиму ціль", - сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті установи.

Також мисливцям нагадали про правила транспортування зброї та законодавчі обмеження на полювання.

"Міліція вкотре наголошує мисливцям, що під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя має бути в розрядженому стані. Також забороняється полювати на відстані меншій ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей", - наголосили в МВС.

Крім того, в міліції зазначили, що забороняється полювати без належного на те дозволу, а саме: без посвідчення мисливця, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозволу на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) та відповідного дозволу на право користування вогнепальною зброєю в разі її використання.

Нагадаємо, учора необережність на полюванні вже стала фатальною для мешканця Полтавської області. У Комсомольську в день відкриття сезону 46-річний мисливець випадково застрелив свого 50-річного товариша.