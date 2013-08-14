На Житомирщині після весілля госпіталізували 47 гостей

Про це кореспонденту УНІАН повідомив у телефонній розмові головний лікар цієї лікарні Микола Зозуля.

На тему: У Тернопільській області госпіталізували 41 людину з харчовим отруєнням

За його словами, "у лікарні зараз на лікуванні вже 47 хворих, які почали звертатися з симптомами харчового отруєння після весілля у селі Немиринці". "Як бачите, люди продовжують надходити", - додав він.

До розслідування факту масового отруєння на весіллі у Немиринцях Ружинського району вже підключилася прокуратура, повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, "процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Ружинського району".

Правоохоронці розслідують кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Гоша також розповіла, що фахівці Держсанепідслужби в Житомирській області відібрали зразки харчових продуктів, які люди їли на весіллі, аби провести необхідні аналізи. Зараз стан потерпілих - середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня кількість осіб, які госпіталізовані з отруєнням після весілля у селі Немиринцях Ружинського району, зросла до 43-х, серед яких 8 дітей віком від 2 до 17 років. Одна жінка перебувала у реанімаційному відділенні. Стан інших хворих визначається як середньої тяжкості.

Попередня причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування на весіллі.

Перші хворі почали надходити до лікарні вночі 12 серпня. Постраждалі святкували весілля на території приватного домогосподарства та вживали страви домашнього приготування. Всього на святі було близько 200 осіб.

В усіх госпіталізованих симптоми однакові - температура до 40°C, головний біль, біль у попереку, діарея.

У місці спалаху інфекції працюють спеціалісти санепідслужби, які мають встановити джерело зараження.

12 серпня інформацію про подію за результатами проведеної перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визначено попередню правову кваліфікацію згідно зі ст. 325 ККУ (порушення правил боротьби з епідеміями).