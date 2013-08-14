Суд переніс розгляд справи Індила - свідків повторно викличуть

Деснянський районний суд міста Києва переніс розгляд справи щодо обставин смерті студента Ігоря Індила у Шевченківському райвідділі міліції для повторного виклику свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча суддя Ірина Дігтяр повідомила, що судове засідання розпочнеться об 11 годині і постановила, що необхідно повторно застосувати примусовий привід свідка у справ Анатолія Римара, який мав свідчити сьогодні, але не з’явився на судове засідання.

Також повторно до суду буде викликано свідків Стась та Запотичну.

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Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу і направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

18 липня Деснянський райсуд Києва розпочав розгляд по суті цієї кримінальної справи.