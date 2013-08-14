На Херсонщині водій автобуса виїхав на зустрічну смугу і врізався у Жигулі

У Херсонській області при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем ВАЗ-2102 загинули двоє людей, ще вісім — постраждали.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, сьогодні, 14 серпня на 19 км автодороги М-17 Херсон - Джанкой - Феодосія – Керч пасажирський автобус зіткнувся з «Жигулями».

Встановлено, що 55-річний водій автобуса БАЗ, рухаючись з боку Херсона у напрямі Генічеська, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу стрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2102, який рухався у стрічному напрямі.

В результаті ДТП пасажирки автомобіля ВАЗ-2102, дві жінки - 48 і 27 років - загинули на місці події.

26-річний водій і четверо пасажирів автомобіля ВАЗ-2102 (чоловіки віком від 32 до 42 років) дістали тілесні ушкодження.

В автобусі було травмовано 3 пасажири: 53-річна жінка і дівчата - 14 і 17 років.

В автобусі БАЗ, який рухався за маршрутом «Херсон – Щасливцеве», на момент ДТП перебувало 26 пасажирів.

Правоохоронці проводять розслідування всіх обставин ДТП.