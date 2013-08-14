У черкаському гуртожитку обвалилася стеля (фото)

У Черкасах в одній із кімнат двохповерхового гуртожитку на 27 кімнат по вулиці Смілянській, 90/1 обвалилася стеля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, 12 кв м глинобитного перекриття впало, коли людей у кімнаті не було, тому ніхто з мешканців цього гуртожитку не постраждав.

У 2006 році під час буревію на дах гуртожитку впало старе дерево, частково зруйнувавши шиферне покриття будівлі та крокви горища. Того ж року і дах, і горище були відремонтовані. Наразі представники Черкаського міськвиконкому вирішують питання щодо відселення мешканців з аварійного приміщення та проведення капітальних ремонтних робіт.