Україна скоротила імпорт газу на 35%

Згідно з повідомленням Державної служби статистики, у червні 2013 Україна скоротила імпорт природного газу порівняно з червнем 2012 року в 3,5 разу — до 383,803 млн. дол.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується до України, становить газ, котрий поставляється з Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна в січні-червні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 35,3% - до 10,296 млрд куб. м.

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У червні 2013 року імпорт газу зменшився порівняно з червнем 2012 року більш ніж у два рази - до 0,917 млрд куб. м.

16 липня 2013 року Україна приступила до закачування газу в підземні сховища для гарантування власного споживання і транзиту до Європи в зимовий період.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір у серпні цього року придбати у російського газового монополіста компанії «Газпром» близько 2-2,5 млрд кубометрів газу.

Згідно із затвердженим Кабінетом міністрів прогнозним балансом газу на 2013 рік обсяг імпорту газу до України становитиме 27,3 млрд куб. м.

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Надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії «Газпром» становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.