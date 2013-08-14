Через конфлікт з Україною Газпром втратив 32% доходу на ринку СНД

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» у першому півріччі 2013 року скоротила дохід від продажу газу на ринках СНД порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32,1% через падіння продажів в Україні, йдеться в звіті компанії.

Компанія не наводить абсолютного показника виручки від реалізації природного газу на ринках СНД. Виручка «Газпрому» на всіх ринках присутності компанії за перше півріччя 2013 року становила 58,01 млрд дол., що на 5% вище показника минулого року.

Згідно зі звітом, Україна за перші 6 місяців 2013 року скоротила закупівлі газу в «Газпрому» до 9,67 млрд куб. м, що на 40% менше аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, в січні-червні 2012 року Україна скоротила закупівлі російського газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 55% - до 16 млрд куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим Кабінетом міністрів прогнозним балансом газу на 2013 рік, обсяг імпорту газу в Україну становить 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії «Газпром» становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.