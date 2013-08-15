СБУ знайшла сучасні боєприпаси на кладовищі у Львові

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 серпня на вулиці Шевченка, 128, на території Янівського кладовища, в ході пошукових заходів працівниками Управління СБУ у Львівський області було виявлено поліетиленовий пакет з вибухонебезпечними предметами.

Правоохоронцями встановлено, що у пакеті знаходились вибухонебезпечні предмети сучасного виробництва, а саме: 3 учбово-імітаційні патрони, 2 електродетонатори, 2 корпуси гранати Ф-1 (бойові), 1 підривник гранати Ф-1, 176 патронів калібру 5,45 мм.

Вищезазначені боєприпаси вилучено працівниками Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головного управління МВС України у Львівській області. Проводиться дослідча перевірка.

У повідомленні не зазначається, чому співробітники СБУ проводили пошукові заходи з виявлення вибухівки саме на території кладовища.

Довідка УНІАН. Я́нівський цвинтар - один з цвинтарів у Львові, на якому поховані визначні українські діячі: генерал УГА Мирон Тарнавський, Ольга Басараб та інші, близько тисячі вояків, що загинули у боях за Львів у листопаді 1918, і полонені з українсько-польської війни 1918-19 років.

Кладовище розташоване на вулиці Шевченка, на околиці історичної місцевості міста - Клепарова. Його площа становить близько 38 га. Понад 200 тисяч поховань розташовані на 68 полях.