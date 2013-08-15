У Черкасах відбудеться міжнародний заплив через Дніпро
18:20, 15 серпня 2013Суспільство
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Учасники запливу здолають дистанцію у 10 кілометрів.
Міст через Дніпро в Черкасах / Фото: Саня Byk з iloveukraine.com.ua
У Черкасах у суботу, 17 серпня, відбудеться V Міжнародний заплив через Дніпро.
Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори турніру, близько 100 спортсменів та любителів спорту долучаться до V Міжнародного запливу.
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Учасники запливу здолають дистанцію у 10 кілометрів. Змагання стартують о 9 ранку у селі Чапаєвка на лівому березі Дніпра. А вже о 11 годині їх чекатимуть в Черкасах на правому березі. Міжнародний заплив через Дніпро пройде за підтримки громадської організації "Chemnitzer schwimmerein bernsdorf club" та директора «Drymat systeme» (Німеччина) Франка Лінднера.
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