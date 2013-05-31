У Черкасах на одну ніч заборонили всім купатися в Дніпрі

Як передає кореспондент УНІАН, у переддень свята випускників, який в Черкасах співпав із Днем міста, влада опублікувала лист-звернення до школярів.

В ньому, зокрема, зазначається, що «…значна кількість випускників зустрічає світанок після випускного вечора біля Дніпра. Ця гарна традиція є досить небезпечною, тому цього року, з метою попередження нещасних випадків, було ухвалено рішення про заборону купання у відкритих водоймах із вечора суботи 1 червня до ранку неділі 2 червня».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, за дотриманням цього рішення Черкаського міськвиконкому слідкуватимуть представники управління ДСНС, правоохоронці, громадські формування та педпрацівники відповідно до затверджених графіків.