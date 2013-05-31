У Черкасах на одну ніч заборонили всім купатися в Дніпрі

14:47, 31 травня 2013
Суспільство
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В Черкасах мерія заборонила всім купатися в Дніпрі на одну ніч - із вечора 1 червня до ранку 2 червня.

Міст через Дніпро в Черкасах / Фото: Саня Byk з iloveukraine.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, у переддень свята випускників, який в Черкасах співпав із Днем міста, влада опублікувала лист-звернення до школярів.

В ньому, зокрема, зазначається, що «…значна кількість випускників зустрічає світанок після випускного вечора біля Дніпра. Ця гарна традиція є досить небезпечною, тому цього року, з метою попередження нещасних випадків, було ухвалено рішення про заборону купання у відкритих водоймах із вечора суботи 1 червня до ранку неділі 2 червня».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, за дотриманням цього рішення Черкаського міськвиконкому слідкуватимуть представники управління ДСНС, правоохоронці, громадські формування та педпрацівники відповідно до затверджених графіків.

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