Віце-мера Феодосії впіймали на хабарі

У Криму правоохоронці цього тижня затримали заступника мера Феодосії за підозрою в отриманні хабара.

Про це УНІАН повідомили представники прес-служб прокуратури і міліції Криму, відмовившись при цьому уточнити якісь подробиці.

«Я можу підтвердити те, що затримали Куртієва Едема Джаферовича, але, що йому інкримінували, я не знаю», - сказав перший заступник мера Ігор Авруцький феодосійському виданню «Кафа».

За даними ЗМІ, чиновник попався на хабарі в сумі 20 тис. грн.

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Куртієв обіймає посаду віце-мера з 1998 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня невідомий чоловік вистрілив з обріза в спину мера Феодосії Олександра Бартенєва в під'їзді його будинку. Бартенєв помер у лікарні, не проживши й доби. Міліція проводить розслідування.