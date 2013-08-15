Суд закрив справу «чорних трансплантологів» (відео)

Справу, в якій фігурували фахівці Націнституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова закрили через закінчення терміну давності, повідомляє ТСН.

"Причина - у скандального викриття вийшов термін давності. Справа тривала три роки, більшість з цього часу лікарі провели в СІЗО", - повідомляє ЗМІ.

У свою чергу прокуратура готується оскаржити таке рішення.

Нагадаємо, чорними трансплантологами назвали групу лікарів і їх ймовірних спільників, яких звинувачували у незаконних операціях з пересадки нирок від українських донорів багатим іноземцям.