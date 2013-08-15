Суд закрив справу «чорних трансплантологів» (відео)
22:06, 15 серпня 2013Суспільство
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Оболонський райсуд Києва закрив гучну справу "чорних трансплантологів".
Справу, в якій фігурували фахівці Націнституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова закрили через закінчення терміну давності, повідомляє ТСН.
"Причина - у скандального викриття вийшов термін давності. Справа тривала три роки, більшість з цього часу лікарі провели в СІЗО", - повідомляє ЗМІ.
У свою чергу прокуратура готується оскаржити таке рішення.
Нагадаємо, чорними трансплантологами назвали групу лікарів і їх ймовірних спільників, яких звинувачували у незаконних операціях з пересадки нирок від українських донорів багатим іноземцям.
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