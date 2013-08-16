"Нафтогаз" перебуває у патовій ситуації через борги

Про це заявив заступник голови правління компанії Вадим Чупрун у коментарі, переданому УНІАН прес-службою НАК.

“НАК сьогодні у патовій ситуації. Ми зобов'язані, по-перше, сплатити за весь куплений газ сповна, відповідно до умов договору, який був підписаний у 2009 році на 10 років. По-друге, ми зобов'язані сплатити податки, тому що левову частку державного бюджету складають податки НАК «Нафтогаз України», і підготуватися до наступного опалювального сезону», - сказав Чупрун.

Також він підкреслив, що якщо до 1 жовтня підприємства ТКЕ не погасять всієї заборгованості, то «Нафтогаз» не зможе справитися з поставленими перед ним завданнями.

На цю тему: Нафтогаз у І півріччі збільшив чистий збиток більш ніж у два рази

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 15 серпня звернулася до місцевих органів влади і підприємств теплокомуненерго з проханням про якнайшвидше погашення заборгованості за спожитий газ, накопиченої у попередні періоди, яка становить понад 17,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.