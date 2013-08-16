Нафта дорожчає на тлі ситуації в Єгипті

Так, ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,13% - до 109,74 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,06% і становить 107,39 долара за барель, передаєBloomberg.

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У Єгипті зберігається режим надзвичайного стану після того, як у середу, 14 серпня, країною прокотилася хвиля безладів через розгін таборів прихильників усуненого від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі.

За даними влади, загинуло понад 600 осіб, близько чотирьох тисяч отримали поранення.

У той же час, на ринок продовжують впливати очікування подальших дій ФРС в рамках монетарного курсу. Як відзначають аналітики, котирування перебувають під впливом суперечливих чинників - геополітичних побоювань і очікувань зменшення стимулювання.