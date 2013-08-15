Кількість жертв сутичок у Єгипті зросла до 638

23:15, 15 серпня 2013
Світ
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Кількість загиблих при зіткненнях ісламістів з поліцією і військовими в Єгипті зросла до 638​​.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Підрозділи єгипетського МВС спільно з армійськими частинами вранці в середу почали розгін наметових таборів прихильників поваленого президента Мурсі в Каїрі. Пізніше зіткнення перекинулися на інші провінції.

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