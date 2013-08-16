В Україні оголошено штормове попередження

Вдень 16 серпня у південній та східній частинах України подекуди пройдуть грози з окремими поривами вітру 15-20 метрів на секунду, повідомляє Укргідрометцентр.

На тему: В Україні цього тижня - до +37°

Також синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на більшості території України з 16 по 20 серпня. Зокрема, це стосується Криму, південних, східних, Дніпропетровсьої, Кіровоградської областей, більшості районів Полтавської області, окремих районів північних (крім Київської) та Черкаської областей, а також Закарпаття та Прикарпаття.