У липні в Україні знизився рівень безробіття

В абсолютних цифрах кількість безробітних в липні склала 451,5 тис. осіб проти 465,3 тис. осіб у червні, повідомляє Державна служба статистики України.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, в липні склала 353,5 тис. осіб проти 360,3 тис. осіб у червні. При цьому середній розмір допомоги у липні склав 1133 грн, що на 46 грн більше липневого показника (1087 грн).

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Згідно з повідомленням Держстату, конкурс на 10 вакантних місць в липні склав 57 осіб проти 59 осіб у червні.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в травні знизився до 1,8% від загальної кількості працездатного населення з 1,9% у квітні. Середня сума щомісячної виплати в травні склала 1119 грн. Конкурс на 10 вакантних місць у травні становив 67 осіб.