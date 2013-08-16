Суд дозволив демонтувати пам'ятники Леніну у Сумах

Офіційний сайт Зарічного райсуду інформує, що відповідну постанову було винесено у четвер, 15 серпня.

Як зазначається в повідомленні, Зарічним районним судом Сум було розглянуто адміністративний позов Сумської міської організації КПУ в особі першого секретаря Сумської міської організації Компартії України Солобаєва В.Я. до Сумської міської ради про визнання незаконними і скасування рішень Сумської міської ради від 29 травня 2013 року «Про демонтаж пам'ятника (бюста) В.І.Леніну, який розташований за адресою Суми, вул. Миру, 28" і "Про пам'ятник Герасиму Кондратьєву - засновнику м. Суми, полковнику Сумського козацького полку і пам'ятний знак засновникам міста». Цими рішеннями передбачено демонтаж, переробка пам'ятника Леніну, розташованого в урочище «Дуровщина», і виготовлення пам'ятника Герасиму Кондратьєву - засновнику Сум і пам'ятного знаку засновникам міста.

Ухвалою суду в задоволенні позовних вимог Сумської міської організації КПУ відмовлено у зв'язку з необгрунтованістю.

Ухвала суду поки що не набула чинності.

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За інформацією представника міської організації КПУ адвоката Дмитра Коломійця, в даний час на це рішення суду готуватиметься відповідна апеляція.

Як повідомляв УНІАН, Сумська міськрада на сесії 29 травня ухвалила рішення знести пам'ятник і бюст Леніну в обласному центрі. 31 травня перший секретар Сумського міськкому КПУ Володимир Солобаєв подав адміністративний позов про незаконність цього рішення, а Зарічний районний суд Сум 4 червня заборонив міськраді зносити пам'ятники Леніну до розгляду цього позову по суті.