Україна прийме командування навчаннями BlackSeaFor
00:52, 17 серпня 2013Суспільство
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Україна прийме командування літньою активацією Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії BlackSeaFor.
Очікується, що 17 серпня в Севастополі у присутності командувачів флотами причорноморських держав пройде урочиста церемонія передачі командування від ВМС Туреччини представникові ВМС України.
На 20 серпня заплановано вихід кораблів з'єднання в морі, де відбудуться тренування з протичовнової, протиповітряної оборони, зв'язку, з пошуку та рятування, з тактичного маневрування.
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У ході літньої активації з 23 до 27 серпня кораблі перебуватимуть з дружнім візитом в Новоросійську, а з 30 серпня по 3 вересня - в турецькому Синопі.
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