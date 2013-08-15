До Севастополя прибули кораблі Blakseafor (список)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, командири пришвартованих біля причалу бухти Курина тральщика «Прибой» (ВМС Болгарії), ракетного корабля на повітряній подушці «Бора» (Чорноморський флот Російської Федерації), корвету «Еустатіу Себастіан» (ВМС Румунії), фрегату КРЗ «Тургутреіс» (ВМС Туреччини) і корабля управління «Славутич» (ВМС ЗС України) нанесли візит ввічливості новопризначеному командиру Blakseafor капітану 1 рангу Андрію Тарасову (ВМС ЗС України).

На кораблях з’єднання розпочалося встановлення системи зв’язку «комп’ютер-комп’ютер» FORESC, що надасть можливість обміну інформацією під час виконання завдань в морі.

Сьогодні на штабному кораблі з’єднання—кораблі управління ВМС ЗС України «Славутич» відбудеться прес-конференція командування Blakseafor.

Також командир з’єднання і командири кораблів здійснять протокольні візити до командування українських ВМС та керівництва Севастопольської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, У Севастополі з 14 до 20 серпня розпочнеться активація навчань Чорноморської групи військово-морського співробітництва (Blakseafor). В цей період у Севастополі перебуватимуть кораблі цього оперативного міжнародного з’єднання. З 15 по 18 серпня кораблі будуть відкриті для відвідування гостями та мешканцями міста.

17 серпня за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону відбудеться церемонія зміни командування Blakseafor, за принципом ротації воно буде передано від ВМС Турецької Республіки до ВМС ЗС України.

На 20 серпня заплановано вихід кораблів з’єднання в море, де будуть проводитися тренування по протичовновій, протиповітряній обороні, по проходу за тральщиком, по зв’язку, з пошуку і рятування, плавання в ордері, з тактичного маневрування та інші.

Під час даної активації з 23 до 27 серпня кораблі перебуватимуть з дружнім візитом у порту Новоросійська (Російська Федерація), а з 30 серпня до 3 вересня – в порту Сінопа (Турецька Республіка).

Довідка. Blakseafor є військово-морським (корабельним) з’єднанням «за викликом», створеним відповідно до «Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва», підписаної 2 квітня 2001 року у м.Стамбул (Туреччина). Основними завданнями Blakseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.