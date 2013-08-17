У Єгипті заарештували брата лідера Аль-Каїди

Про це з посиланням на джерело в силах безпеки країни повідомляє сьогодні Associated Press, передає Лента.ру.

Аль-Завахірі затримали на КПП в провінції Гіза в передмісті на заході Каїра. Імовірною причиною арешту стали висловлювання аль-Завахірі на підтримку поваленого президента Єгипту Мохаммеда Мурсі.

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Раніше аль-Завахірі вже заарештовували в 1999 і 2011 роках за звинуваченнями в тероризмі і причетності до вбивства колишнього президента Єгипту Анвара Садата. Згодом аль-Завахірі виступив з пропозицією помирити Захід і мусульман.

Арешт аль-Завахірі стався на тлі збройного протистояння між прихильниками екс-президента Мурсі і силами поліції. У п'ятницю, 16 серпня, за даними єгипетського уряду, у вуличних зіткненнях загинули 173 людини.