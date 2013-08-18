У Туреччині розкопали іграшки, яким 5 тисяч років
12:23, 18 серпня 2013Суспільство
982 0
У Туреччині під час розкопок виявили набір іграшок віком 5 тисяч років.
Фігурки використовувалися для стародавнього подоби настільної гри / Фото: Ege University
У Туреччині виявили набір ігрових фігурок віком 5 тисяч років, передає Газета.ru з посиланням на Al-Arabiya.
Набір ігрових фігурок, вирізаних з каменю, було знайдено турецькими археологами під час розкопок кургану Башур Хаюк, розташованого на сході країни. Всього ними було знайдено 49 фігурок, що відрізняються формами і кольорами. Так, серед них є чорні, білі, червоні, зелені і сині, пірамідальні і конусоподібні.
На тему: В Івано-Франківську знайшли гарматні ядра часів польсько-турецької війни
На думку учених, фігурки були створені в період між 3100-2900 роками до нашої ери і використовувалися як стародавня настільна гра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter