У Туреччині розкопали іграшки, яким 5 тисяч років

У Туреччині виявили набір ігрових фігурок віком 5 тисяч років, передає Газета.ru з посиланням на Al-Arabiya.

Набір ігрових фігурок, вирізаних з каменю, було знайдено турецькими археологами під час розкопок кургану Башур Хаюк, розташованого на сході країни. Всього ними було знайдено 49 фігурок, що відрізняються формами і кольорами. Так, серед них є чорні, білі, червоні, зелені і сині, пірамідальні і конусоподібні.

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На думку учених, фігурки були створені в період між 3100-2900 роками до нашої ери і використовувалися як стародавня настільна гра.