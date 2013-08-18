У Ковелі на ходу загорівся тепловоз
18:08, 18 серпня 2013Суспільство
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У Волинській області сталося загоряння тепловозу, що рухався за маршрутом Коростень-Львів.
Сьогодні, о 00:20, на залізничній станції Ковель (Волинська область) сталось загоряння колектору тягової головки тепловозу, що рухався за маршрутом Коростень-Львів.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежу було ліквідовано за двадцять хвилин. До гасіння залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Вогнем пошкоджено обшивку тепловозу та віконні отвори.
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Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Причина загоряння та розміри збитків встановлюються.
На місці події працює оперативна група У ДСНС у Волинській області
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