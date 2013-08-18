У Ковелі на ходу загорівся тепловоз

Сьогодні, о 00:20, на залізничній станції Ковель (Волинська область) сталось загоряння колектору тягової головки тепловозу, що рухався за маршрутом Коростень-Львів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежу було ліквідовано за двадцять хвилин. До гасіння залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Вогнем пошкоджено обшивку тепловозу та віконні отвори.

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Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причина загоряння та розміри збитків встановлюються.

На місці події працює оперативна група У ДСНС у Волинській області