Сьогодні - яблучний Спас

У цей день Христос явився трьом своїм учням у світлі божественної слави, демонструючи єдність Святої Трійці.

У цей день існує традиція нести до церкви врожай на освячення – святять груші, яблука, мед і обжинкові вінки або жмут колосся жита й пшениці. У цьому вбачають прославлення багатства природи. Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа.

Цього дня передбачали також погоду. Якщо день сонячний та безхмарний – осінь буде сухою. Якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму.