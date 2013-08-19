Запоріжсталь призупинила поставки до Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор Запоріжсталь Ростислав Шурма.

"На сьогодні ми призупинили всі відвантаження нашої продукції до Росії. Ніяких критичних зупинок немає, але щоб не посилювати, вирішили призупинити" - повідомив гендиректор Запоріжсталь, уточнивши, що йдеться про призупинення поставок 28 тис. тонн продукції.

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Шурма також зазначив, що на ринок Росії та СНД комбінат поставляє 15-17% своєї продукції - близько 45 тис. тонн. Ще 20-25% постачається до Європи: у Болгарію, Польщу та Румунію.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ понад 40 українськими підприємствами і компаніями.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти якнайшвидшому вирішенню торговельних суперечок з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

Довідка УНІАН. Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь увійшов в гірничо-металургійну групу «Метінвест» влітку 2012 року, коли Metinvest BV, материнська компанія «Метінвесту», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату.

Комбінат виробляє чавун, сляби, різні види прокату. З низки найменувань продукції займає монопольне становище на національному ринку.

За 7 місяців 2013 підприємство збільшило виробництво металопрокату в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 3,3% - до 1,863 мільйона тонн, а виробництво сталі за цей період зросло на 1,3% - до 2,208 мільйона тонн.