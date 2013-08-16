Азаров у Facebook: торгової війни з РФ не буде, а люди мають робити висновки

Про це він заявив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

При цьому Азаров відзначив, що його здивувала реакція деяких українських політиків, які заявляли про початок торгової війни України і Росії.

“У цій ситуації мене здивувала реакція деяких наших політиків, з якою радістю і ентузіазмом вони розігрували тезу про нібито торгові війни між Україною і Росією. Можу відповідально заявити, що ніяких воєн не буде. А цим політикам я б порадив подумати: невже в наших національних інтересах будь-які торгові війни з нашим найбільшим партнером? До речі, на мій погляд, ці війни і не на користь Росії. Тому ми повні рішучості докласти всіх зусиль для врегулювання наявних спірних питань. Ну а наші люди мають робити зі всіх цих подій відповідні висновки”, - заявив Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ, більш як 40 українських підприємств і компаній.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому дозволу торгових суперечок із РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсягу поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсягу 8,5 млрд дол.

Сьогодні, 16 серпня, віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко був присутній на засіданні ради Євразійської економічної комісії й під час його зустрічі з членом ради - першим заступником глави уряду Росії Ігорем Шуваловим було досягнуто домовленості, що у понеділок, 19 серпня, митні органи України і Росії розв’яжуть проблеми з постачаннями українських товарів до РФ.