ГПУ: більше 3 тисяч осіб перебувають під домашнім арештом
З початку дії нового Кримінального процесуального кодексу (21 листопада 2012 року) домашній арешт обрано стосовно 3265 осіб.
З них запобіжний захід змінено й раніше ув’язненим 142 особам - з тримання під вартою на домашній арешт.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на старшого прокурора відділу ГПУ Олега Карпенка.
За його словами, контроль за виконанням підозрюваним або обвинуваченим своїх обов’язків, що пов’язані з домашнім арештом, покладено на органи внутрішніх справ.
Відповідно, нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ під час забезпечення такого контролю здійснюється районними, міськими і міжрайонними прокурорами.
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«За результатами нагляду в першому півріччі поточного року прокурорами внесено вже 10 документів реагування, за наслідками розгляду яких службових осіб органів внутрішніх справ притягнуто до відповідальності», - зазначив Карпенко.
Крім того, за його словами, зараз у Вищому спеціалізованому суді та інших правоохоронних органах проходить погодження Інструкція про порядок виконання ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.