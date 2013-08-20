ГПУ: більше 3 тисяч осіб перебувають під домашнім арештом

З них запобіжний захід змінено й раніше ув’язненим 142 особам - з тримання під вартою на домашній арешт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на старшого прокурора відділу ГПУ Олега Карпенка.

За його словами, контроль за виконанням підозрюваним або обвинуваченим своїх обов’язків, що пов’язані з домашнім арештом, покладено на органи внутрішніх справ.

Відповідно, нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ під час забезпечення такого контролю здійснюється районними, міськими і міжрайонними прокурорами.

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«За результатами нагляду в першому півріччі поточного року прокурорами внесено вже 10 документів реагування, за наслідками розгляду яких службових осіб органів внутрішніх справ притягнуто до відповідальності», - зазначив Карпенко.

Крім того, за його словами, зараз у Вищому спеціалізованому суді та інших правоохоронних органах проходить погодження Інструкція про порядок виконання ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.